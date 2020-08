Vídeo mostra momento exato que tornado atinge o solo; confira!

Santa Catarina - A Defesa Civil confirmou que os municípios de Água Doce e Irineópolis, ambos em Santa Catarina, foram a tingidos por dois tornados na última sexta-feira

Vídeos feitos por moradores locais mostram o exato momento em que o fenômeno toca o solo. Segundo informações, as imagens foram feitas na localidade do Rio Vermelho e as características presentes nas imagens configuram a formação de um tornado.



Vale ressaltar que a região Sul do país tem condições climáticas que favorecem a formação deste tipo de fenômeno.



Números premlimares da Defesa Civil apontam que 16 pessoas ficaram feridas, porém, não há registro de mortes. Além disso, outro 945 moradores estão desalojadas ou desabrigadas, e cerca de 4,2 mil foram diretamente afetados pelo fenômeno. Ao menos 40 imóveis públicos também sofreram danos.



Outras regiões de Santa Catarina também registraram fortes temporais. Em Tangará, a cerca de 50 quilômetros de Água Doce, a quantidade de chuva causou destruições, destelhamentos e fez com que caminhões ficassem tombados às margens da rodovia.