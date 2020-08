Tio que estuprou menina de 10 anos é preso em Minas Gerais

Rio - O tio que estuprou e engravidou uma menina de 10 anos em São Mateus , no Espírito Santo foi preso na madrugada desta terça-feira na cidade de Betim, em Minas Gerais. Segundo informações da TV Gazeta, o homem fugiu para a Bahia e depois para Minas, onde foi preso.

Galeria de Fotos No hospital, extremistas chamaram vítima de estupro de 'assassina' Reprodução de vídeo Menina foi estuprada pelo tio Reprodução Caso aconteceu no Espírito Santo Pixabay Sara: dados da criança nas redes Reprodução de vídeo

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), divulgou a informação no Twitter nesta terça-feira.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) August 18, 2020 A menina engravidou após ser estuprada pelo próprio tio desde os 6 anos de idade. A menina engravidou após ser estuprada pelo próprio tio desde os 6 anos de idade.



Após ter o aborto autorizado pela Justiça, a menina ficou internada desde domingo no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam-UPE), que fica no bairro da Encruzilhada , em Pernambuco. Ao longo do dia, diversas pessoas se manifestaram, a favor e contra o procedimento médico, que é assegurado pela lei em caso de estupro.

De acordo com o gestor executivo e diretor do Cisam, o médico Olímpio Barbosa de Morais Filho, o procedimento de interrupção da gestação, pelo qual ele foi responsável, teve início no domingo e será finalizado nesta segunda-feira.

"Ontem mesmo foi procedido o óbito fetal, então não tem mais vida, o feto. E hoje vamos proceder com o esvaziamento, que é para causar contrações para expulsão do feto. E esperamos, a partir de amanhã, em algum momento, que ela tenha condições de alta", afirmou.

Questionado pelo jornal O Estado de S. Paulo sobre o estado de saúde da menina, o médico disse que ela está bem. "Ela está bem, com apoio psicológico, assistência social e a avó. Está tendo algumas contrações, cólicas, mas está bem", afirmou.

Segundo a coordenadora de enfermagem do Cisam, Maria Benita Spinelli, a instituição optou pelo tipo de procedimento menos invasivo possível.

"Se faz um primeiro procedimento, que é o óbito fetal, e em seguida dá continuidade ainda com o uso de alguns medicamentos, para o desencadeamento do aborto, da expulsão do feto, de uma forma menos traumática e intervencionista, para que a eliminação seja por via vaginal, sem causar maiores danos à menina", explicou.

Aborto

Sara Winter , conhecida militante da extrema-direita, divulgou na tarde deste domingo , através de suas redes sociais, o nome da menina de 10 anos que engravidou após um estupro. Além disso, ela também divulgou o endereço do hospital em que a criança está internada para a realização de um aborto.

Na postagem, Sara escreveu o endereço do hospital, revelou o primeiro nome da menina e usou o termo "aborteiro" para se referir ao suposto médico que realizaria o procedimento. Em seguida, ela pediu que seus seguidores rezassem e "colocassem os joelhos no chão".

Após a divulgação das informações, várias pessoas se reuniram na unidade de saúde em questão para se manifestar contra o aborto.

*Com informações do Estadão Conteúdo