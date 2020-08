Galeria de Fotos Tio que estuprou menina de 10 anos é preso em Minas Gerais Reprodução / TV Globo 53,8% dos casos de estupros ocorrem com meninas de até 13 anos Reprodução A criança era violentada desde os 6 anos de idade - segundo o médico responsável, ela passa bem Marcello Jr/Agência Brasil No hospital, extremistas chamaram vítima de estupro de 'assassina' Reprodução de vídeo Abusos começaram quando a menina tinha oito anos Elza Fiuza/Agência Brasil Rio - A menina de 10 anos, que está em Recife, em Pernambuco, após realizar o procedimento de interrupção da gravidez mostrou alívio ao descobrir que o tio que a estuprou foi preso . "Ainda bem, porque o vovô pode sair para a rua agora", disse a menina.

Segundo os relatos feitos pela avó para Paula Viana, enfermeira e coordenadora do Grupo Curumim, parceiro do programa Pró-Marias, de atendimento às vítimas de violência a menina tinha medo que o tio matasse o avô. Por conta das ameaças, ela não contava para ninguém sobre os abusos sofridos. As informações são do Jornal O Globo.

A criança é criada pelos avôs. Segundo o secr etário de Segurança Pública do estado, Alexandre Ofranti, a menina vivia com a avó após a mãe morrer e o pai ser preso. "Ela é criada pela avó e pelo avô, que são pessoas muito humildes, vivem de ambulantes na praia de Piriri, na venda de coco", explicou.

O tio que cometeu os estupros contra a garota foi preso em 2010, ano em que a menina nasceu, por tráfico de drogas, ganhando direito a uma "saidinha" no ano de 2014 e não retornando à prisão. Ele foi recuperado pela polícia em 2015 e cumpriu pena até o ano de 2018, quando recebeu alvará de soltura e passou a morar com a família da menina.

homem foi preso por policiais civis do Espírito Santo na madrugada desta terça-feira na cidade de Betim, em Minas Gerais.