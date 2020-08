Menina de 10 anos estuprada pelo tio entrou no hospital escondida em porta-malas

Recife - A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio precisou se esconder para entrar no hospital em que realizou o aborto legal, em Recife, no último domingo.

Como os dados da criança e o endereço do hospital foram vazados , ela entrou no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam) escondida no porta-malas de uma minivan, segundo o GLOBO.