São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi flagrado carregando um anão em seus ombros durante sua viagem a Sergipe, na última segunda-feira para a inauguração de uma usina termoelétrica.

Vídeos que mostram a cena durante a viagem de Bolsonaro viralizaram na internet nesta quarta-feira. Na gravação, uma pessoa que estava presente questiona se o presidente confundiu o homem que é levantado com uma criança.



Esta, no entanto, não é a primeira vez que Bolsonaro levanta um anão. Em julho do ano passado, durante uma viagem a Vitória da Conquista, na Bahia, o presidente levantou dois homens afetados por nanismo.

O vídeo de Bolsonaro em Vitória da Conquista foi postado no Facebook do presidente com a legenda "na Bahia dois grandes homens no palanque".

Confira os vídeo da passagem de Bolsonaro a Sergipe e a Bahia: