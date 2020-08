MP deflagra operação que apura lavagem de dinheiro de fiéis em entidade religiosa de Goiás

Goiânia - O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) deflagrou, nesta sexta-feira, uma operação mirando lavagem de dinheiro e sonegação em uma entidade religiosa local chamada Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), responsável pelo Santuário Basílica de Trindade - cidade na Região Metropolitana de Goiânia. As informações são do G1 GO e TV Anhanguera.

O MP-GO chegou a pedir a prisão do do padre Robson de Oliveira Pereira, reitor do Santuário Basílica, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Imóvel do padre Robson, onde mandado de busca e apreensão foi cumprido, tinha piscina aquecida - Reprodução

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, incluindo imóveis luxuosos do padre Robson e na própria sede da Afipe. A investigação aponta que, nos últimos 10 anos, foram movimentados R$ 2 bilhões nas contas da entidade, sendo a maior parte do valor relativa a doações de fiéis para a construção de uma nova Basílica para a cidade. Os recursos, contudo, eram utilizados para a compra de imóveis, propriedades rurais, cabeças de gado e emissoras de rádio, segundo a denúncia do MP.