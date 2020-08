Rapper Pedro Qualy, do Haikaiss, sofre convulsão em live

Rio - O rapper Pedro Qualy, do grupo Haikaiss, sofreu uma convulsão enquanto transmitia uma live, nesta quarta-feira. O vídeo, com imagens dele sendo socorrido pela esposa, circula nas redes sociais. Nas imagens, aparecem também as filhas do casal.

Spinardi, um dos integrantes do Haikaiss, disse que Qualy chegou consciente no hospital e já está medicado. Ele e os fãs pedem que os internautas parem de compartilhar o vídeo da convulsão. Os seguidores do grupo compartilham um vídeo em que o rapper canta com a filha pequena: "Só pra subir positividade pro Qualy", diz um deles. O assunto é um dos mais comentados no Twitter.

