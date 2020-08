São Paulo - A Polícia do Mato Grosso do Sul realizou na noite da quarta-feira a maior apreensão de maconha da história do Brasil. Ao todo, 33 toneladas da droga foram encontradas na carga de uma carreta sem nenhum tipo de disfarce que trafegava em uma via alternativa à MS-156, na cidade de Maracaju.

A proximidade do local da apreensão com a fronteira do Paraguai levanta a suspeita de que a droga tenha saído do país vizinho para ser distribuída no Brasil. Policiais levaram quatro horas para pesar todo o entorpecente.

Dois homens que trabalhavam no transporte da carga foram presos pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira.