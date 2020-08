Suspeito rouba bíblia de fiel em assalto e deixa cair seu alvará de soltura na fuga

São Paulo - Câmeras de segurança de uma rua na cidade de Fortaleza , no Ceará, flagraram o momento no qual um homem que ia à igreja tem a bíblia tomada por assaltantes na manhã da quarta-feira.

Galeria de Fotos Bíblia Editora Mundo Cristão/Divulgação Suspeitos levaram apenas bíblia em assalto Reprodução de câmeras de segurança

Na fuga, um dos suspeitos deixou um alvará de soltura expedido menos de 24 horas antes do crime cair no chão. A polícia não identificou, porém, se o homem que roubou o fiel é o que foi solto pelo alvará no dia anterior ao crime.



O assalto ocorreu pouco antes das 6h, momento no qual o homem chegava ao primeiro louvor do dia na igreja. Ele reagiu ao assalto, tentou fugir dos suspeitos, mas não se feriu.