General Heleno comenta fala de Barroso sobre Bolsonaro defender ditadura

São Paulo - O general Augusto Heleno , ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), rebateu as falas do ministro Luís Roberto, do STF (Supremo Tribunal Federal), na noite de ontem, sobre os ataques deà democracia.

Em um webinário, Barroso disse que "a democracia vem sendo atacada pelo presidente, mas segue resiliente" e responsabilizou Bolsonaro pelos ataques. O Brasil tem um "presidente que defende a ditadura e a tortura, e ninguém defendeu solução diferente do respeito à liberdade de expressão", disse Barroso.

Em entrevista, Heleno rebateu as criticas do ministro do STF e disse que grupos buscam a queda do presidente, mas não citou Barroso como parte desses setores.

"A gente lamenta uma declaração e não vamos encarar como provocação. A ideia é manter harmonia entre os poderes. Mas não adianta uma parte do país querer derrubar o presidente", disse em entrevista à rádio Bandeirantes na manhã desta quinta-feira (27).

"O presidente foi eleito de forma limpa. Qualquer tentativa de desilustrar essa eleição é tentativa de derrubar o presidente. É uma pretensão descabida. Tirem isso da cabeça", complementa.

O ministro ainda atacou a imprensa ao dizer que os veículos buscam "fazer de tudo para piorar", mas não se posicionou sobre a ameaça de Bolsonaro a um repórter do jornal O Globo. "Tenho a sensação que tem jornal que não faz reunião de pauta. Pensam em 'quem podemos pegar para falar mal, como podemos piorar e falar mal do presidente da república?' e vão para a rua", disse.