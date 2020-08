Catadores encontram R$ 35 mil em fundo falso de cofre e devolvem dinheiro à polícia

Rio - Catadores de recicláveis da Associação de Coletores de Recicláveis de Araçatuba (Acrepom), em São Paulo, encontraram, nesta quinta-feira, mais de R$ 35 mil em dinheiro no fundo falso de um cofre, que havia sido deixado pela Polícia Civil para ser vendido como sucata. Em seguida, eles chamaram a polícia para devolver o dinheiro. As informações são do G1.