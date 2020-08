Florianópolis - Uma mulher que estava grávida foi encontrada morta, nessa sexta-feira (28), em Canelinha, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Desaparecida desde quinta-feira, o corpo da jovem de 24 anos foi achado em um forno de uma cerâmica desativada na cidade.



A suspeita era de que uma colega da vítima, de 26 anos, tenha feito uma emboscada para cometer o assassinato e ficar com a recém-nascida. Em depoimento, a suspeita confessou o crime à polícia, disse que tinha perdido o seu bebê e que a intenção dela era ficar com a filha da vítima. A suspeita de matar a gestante foi presa junto com seu companheiro.



Segundo a Polícia Civil, a jovem foi morta à tijoladas e teve a barriga cortada por estilete. Ferida, a recém-nascida foi levada imediatamente para o Hospital Infantil Joana de Gusmão, na capital. O velório e enterro da jovem, que era professora e seria mãe em setembro, ocorre neste sábado no Centro da cidade de Canelinha.

*Estagiário sob supervisão de Luana Dandara