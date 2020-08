Maria Cristina Boner Leo, ex-esposa de

Uma movimentação "incompatível" com a renda mensal foi registrada na conta de, ex-esposa de Frederick Wassef , que atuava como advogado da família Bolsonaro . Com um salário de R$ 75 mil, ela movimentou R$ 33,9 milhões em apenas seis meses, segundo um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Galeria de Fotos Advogado Frederick Wassef AFP Maria Cristina Boner Leo é ex-esposa de Frederick Wassef, que atuou como advogado da família Bolsonaro Reprodução / Twitter Advogado Frederick Wassef Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Advogado Frederick Wassef Daniel Castelo Branco

Maria Cristina foi alvo de suspeitas por três vezes e na última foi reportada a movimentação milionária que ocorreu entre agosto de 2017 e janeiro de 2018. Segundo informações da colunista do jornal O Globo, Bela Megale, desse total, R$ 16.636.008 foram referentes à operação de crédito e R$ 17.264.252 foram registrados como valores que saíram da sua conta.

O relatório da Coaf foi enviado no dia 25 de julho deste ano para o Ministério Público Federal do Rio de janeiro e compartilhado com a Polícia Federal.

A filha de Frederick Wassef com Maria Cristina, Bruna Boner Leo, também recebeu valores milionários por meio de um escritório de advocacia, abastecidos pela empresa Globalweb, no qual Bruna é sócia. Wassef chegou a trabalhar no escritório há cinco anos. A empresa firma contratos com o governo federal.