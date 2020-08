Fabricante de arma que matou Marielle cancela exportações ao Brasil por 'agitação política'

Rio - A fabricante de armas alemã Heckler & Koch (H&K) decidiu cancelar suas exportações ao Brasil em uma reunião de acionistas feita na última semana. Os principais motivos que motivaram a decisão são o clima de "agitação política" e a violência policial do País, após críticas de acionistas alemães que cobram mais respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente. As informações são da Deutsche Welle.

Galeria de Fotos Mesmo modelo da usada na morte de Marielle Franco é apreendido Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Marielle foi morta em 14 março de 2018, junto com Anderson Gomes Divulgação Mesmo modelo da usada na morte de Marielle Franco é apreendido Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Grafite da vereadora Marielle Franco, "cria"da Maré, que foi assassinada em março de 2018/Ana Julia Bibiano. Angela Carvalho A sessão aconteceu nesta segunda Cleia Viana / Câmara dos Deputados Marielle Franco foi assassinada em 2018 Câmara Municipal do Rio de Janeiro 08/03/2019 - AGÊNCIA DE NOTÍCIAS/PARCEIRO - Mulheres fazem manifestação no Dia Internacional da Mulher, em defesa da previdência, da democracia e dos direitos das mulheres, realizado na Avenida Paulista, região central de São Paulo, na noite desta sexta-feira (08). Foto: Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

A empresa é responsável pela fabricação da submetralhadora HK MP5 - utilizada para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes no dia 14 de março de 2018 . A arma é de uso restrito e só deveria ser usado pelas polícias Militar, Civil, Federal e por alguns grupamentos das Forças Armadas. No entanto, não é raro que armas fabricadas pela H&K sejam encontradas nas mãos de criminosos brasileiros.

"Com as mudanças no Brasil, especialmente a agitação política de antes das eleições presidenciais e a dura ação da polícia contra a população, foi confirmada a decisão de não fornecer mais para o Brasil", disse o porta-voz da empresa.

O presidente da H&K, Jens Bodo Koch, já havia sinalizado a intenção de parar de exportar armas ao Brasil após a eleição do presidente Jair Bolsonaro.