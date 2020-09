Jovem é flagrada dançando funk em Câmara de Vereadores; assista

Piauí - Uma adolescente de 18 anos foi flagrada dançando funk no plenário da Câmara de Vereadores da cidade de Bom Jesus, no Piauí. As imagens viralizaram nas redes sociais na noite desta segunda-feira.

De vestido branco a jovem vira de costas para a câmera e começa a dançar funk dentro da casa legislativa vazia.

O presidente da Câmara dos Vereadores, Nestor Elvas, confirmou que as imagens foram registradas dentro da sede do legislativo municipal. Um boletim de ocorrência foi registrado ainda na segunda-feira.

Na visão do parlamentar, o ato pode ser uma "forma fraudulenta" para manchar a sua imagem. Já registrei BO para descobrir como ela entrou, quem pagou. Eu não conheço ela", disse o vereador ao portal piauiense Cidade Verde.

Em nota, a Câmara informou que a presidência está tomando medidas cabíveis para punir de forma administrativa, civil e penal as pessoas envolvidas no caso.

O delegado Jucier Santos, responsável pelo caso, confirmou que o Boletim de Ocorrência foi registrado, mas assegurou que não houve crime. A adolescente teria entrado na Câmara autorizada pelo vigilante.

Assista ao vídeo: