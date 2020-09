Dallagnol sai da Lava Jato

Sai o midiático procurador da República Deltan Dallagnol, entra o discreto e ponderado Alessandro José Fernandes de Oliveira no seu lugar na coordenação da força-tarefa da Lava Jato, em Curitiba. Em vídeo, Dallagnol disse que estava se afastando para cuidar da filha pequena de 1 ano, que apresentou problemas ainda não identificados de saúde. O procurador deixa a função num momento em que a Lava Jato no Paraná está em rota de colisão com a cúpula do Ministério Público Federal (MPF), especialmente o procurador-geral da república, Augusto Aras.

A transição do cargo deve levar 15 dias. Até lá Dallagnol deve permanecer para auxiliar o novo coordenador.

Experiente em casos criminais e de corrupção, Oliveira atuou nos acordos de delação premiada do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro e do lobista Jorge Luz, assinados durante a gestão da procuradora-geral da República Raquel Dodge.

Oliveira é procurador da República desde 2004 e atua no Paraná desde 2012. Integra o Grupo de Trabalho Lava Jato na Procuradoria-Geral da República (PGR) desde janeiro de 2018.