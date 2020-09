São Paulo - "Senhores paes: amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado: Tia Paulinha. É verdade esse bilete", foi um recado que viralizou na internet em 2018. Nesta quarta-feira, Gabriel Lucca, o ator do bilhete, participou do "Encontro com Fátima Bernardes" e contou a história por trás do meme.

Ao lado da mãe, Geovana Soares, o menino contou que pegou sua agenda e escreveu a mensagem para convencer a mãe a deixá-lo ficar em casa. Gabriel queria ficar acordado até mais tarde para ver uma nova temporada de um desenho do qual gostava, mas como era no meio da semana a mãe não tinha permitido. "Eu realmente achei que minha mãe fosse acreditar, mas ela não acreditou", falou o garoto.

Após a repercussão que o meme teve, Gabriel acabou ficando famoso em Bocaina, cidade onde mora no Interior de São Paulo. "Toda vez que as pessoas me veem na rua, falam: 'olha, o menino do bilhete'. Eu adoro meu apelido", ele revelou.

Geovana contou que Gabriel não perdeu o hábito de escrever bilhetes e até hoje deixa recados para os outros, principalmente para ela. Inclusive, a mãe do menino tatuou no braço a frase que tomou conta da internet e também eternizou outro bilhete que recebeu do filho. Na caligrafia do menino, está escrito no braço dela: "Mamãe te amo. Beijo. Assinado Gabriel".