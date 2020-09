Mário Frias se irrita com Adnet: 'Onde eu cresci ele não durava um minuto'

Rio - Secretário Especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mário Frias se irritou com uma imitação de Marcelo Adnet no programa "Sinta-se em casa", da Globo. Em uma postagem nas redes sociais, Mário Frias ofendeu e ameaçou o humorista.

Entre as ofensas feitas pelo secretário estão "garoto frouxo e sem futuro”, “criatura imunda”, “crápula”, “judas”, “palhaço decadente que se vende por qualquer tostão”, “idiota egoísta” e “bobão”.

"Trocando uma amizade verdadeira, um amor ou sua história por um saquinho de dinheiro e uma bajulada no seu ego infantil e incapaz de encarar a vida e suas responsabilidades morais. […] Mas isso tudo é só para esconder a solidão em que ele se encontra. Quem em sã consciência consegue conviver no mundo real com um idiota egoísta e fraco como esse?", escreveu Mário Frias.

"Onde eu cresci ele não durava um minuto. Bobão!", ameaçou o secretário, que foi apoiado por Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniela Perez, e da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).

Sem perder o humor, Marcelo Adnet falou sobre as ofensas de Mário Frias nas redes sociais. "Até o Secretário Frias recomendou no instagram dele! Vale conferir o post! A Secom deve replicar em suas redes!", ironizou.