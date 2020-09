Brasil tem 1.075 mortes em 24h e passa dos 128 mil óbitos por covid-19

Brasília - O Brasil registrou mais 1.075 mortes causadas pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas, fazendo o total subir para 28.539, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira (9) pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). De acordo com o conselho, os novos casos confirmados de Covid-19 são 35.816, totalizando 4.197.889. Já a taxa de letalidade ficou em 3,1%.



Os dados incluem pessoas sintomáticas e assintomáticas, o que significa dizer que, nesse último caso, são pacientes que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.



Na terça-feira (8), o número de óbitos era 127.464, enquanto o de pessoas com a doença era de 4.162.073. São Paulo continua sendo o estado que tem mais mortes, com 31.821 das 128 mil ocorrências. Em segundo lugar vem o Rio de Janeiro, com 16.770 mortes.



No quadro de casos confirmados, São Paulo também lidera a lista. O estado tem 866.576 pessoas infectadas pelo coronavírus. Em segundo lugar vem a Bahia, com 275 mil vítimas de contaminação, sendo seguido por Minas Grais(238,5 mil) e Rio de Janeiro (233,8 mil). O estado menos afetado é o Acre, que tem registro de 631 mortes e soma 25,6 mil casos confirmados de contaminações pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.