Bebê abortado por adolescente morre depois de cinco dias internado

Mato Grosso do Sul - O recém-nascido socorrido por uma mulher na cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, na última quarta-feira, morreu após cinco dias internado em um hospital da cidade de Dourados, também no MS. A princípio, a mulher que levou o bebê até o hospital disse que ela teria encontrado a criança dentro de um saco plástico nas proximidades da casa dela, mas a versão foi mudada em seguida.

Em segundo depoimento à polícia, a testemunha que levou o recém-nascido até o hospital afirmou que foi procurada pela mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, para socorrê-lo. A adolescente teria tentado fazer um procedimento de aborto, mesmo tendo 25 semanas de gestação, e pediu ajuda quando percebeu que o bebê estava vivo.

A adolescente chegou a ser internada em um hospital para tratar uma hemorragia decorrente do procedimento de aborto. O bebê passou cinco dias em uma Unidade de Tratamento Intensivo com ventilação mecânica, mas não resistiu e morreu na noite do domingo.

Em depoimento à polícia, a menor de idade disse que morava com o namorado em outra cidade brasileira, mas voltou para Ponta Porã por sofrer agressões do parceiro. Ela teria escondido a gravidez dos pais quando decidiu fazer o aborto.

Agora a adolescente responderá por ato infracional análogo ao aborto. A polícia também investiga quem teria fornecido o remédio para que ela fizesse o procedimento.