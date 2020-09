Covid-19: Roberto Jefferson testou positivo para doença; pulmões estão comprometidos

O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal, Roberto Jefferson , disse que testou positivo para o novo coronavírus e que está com os pulmões comprometidos. O ex-parlamentar fez o comunicado pelas redes sociais e fez propaganda da cloroquina

“Recebi a confirmação de que o meu exame deu positivo para a Covid-19. Estou bem orientado e me tratando com o protocolo de hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide, zinco e anticoagulante”, compartilhou em sua conta do Twitter.



O texto acompanha uma foto de Roberto Jefferson mostrando os remédios sem eficácia comprovada pelos cientistas, mas que ele afirma que irá consumir.

O líder do PTB apareceu usando uma máscara preta, com os dizeres: "Censurado eplo STF".

Além de afirmar que tem os pulmões comprometidos , diagnosticados por meio de uma tomografia, Jefferson alegou que teve febre, cansaço e dor no corpo, mas não perdeu o olfato ou paladar.