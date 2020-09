Covid-19: Brasil registra 1.113 novas mortes em 24h, total chega 133.119

O Brasil voltou a registrar mais de mil mortes por dia pela covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, nesta terça-feira, 15, o País contabilizou 1.113 óbitos pela doença, elevando o total de mortes a 133.119.



Nas últimas 24 horas, foram registrados 36.653 novos casos de covid-19. Com isso, o total de casos da doença no Brasil chegou a 4.382.263. Desses, 3.671.128 (83,8%) representam o número de recuperados e 578.016 (13,2%) ainda em acompanhamento. O Ministério da Saúde informa ainda que existem 2.445 mortes em investigação.



O Estado de São Paulo contabiliza 901.271 casos de covid-19 e 32 963 mortes. A Bahia tem 285.448 registros da doença e 6.040 óbitos. Minas Gerais totaliza 255.606 casos e 6.328 mortes. O Rio de Janeiro tem 244.418 confirmações do novo coronavírus e 17 180 mortes.