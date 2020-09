Adolescente que atirou em Isabele é internada em unidade socioeducativa

Mato Grosso - Por conta de uma decisão judicial, a adolescente de 15 anos que atirou em Isabele Guimarães Ramos, 14, foi internada em uma unidade socioeducativa. Isabele morreu com um tiro no rosto no dia 12 de julho deste ano em um condomínio de Cuiabá , no Mato Grosso. O disparo foi feito pela adolescente, que alegou que foi involuntário.

A jovem se apresentou na Delegacia Especializada do Adolescente na noite da última terça-feira. Depois da decisão da justiça, que atendeu a um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), ela deverá ficar internada por 45 dias. O MPE entende que a adolescente cometeu ato análogo ao crime de homicídio doloso.

A defesa da jovem afirmou que irá pedir habeas corpus para reverter a decisão que determinou a internação da garota. A internação em caso de atos infracionais que sejam análogos a crimes hediondos, como estupro e homicídio, está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O crime

Em depoimento, a jovem, que era amiga da vítima, disse que subiu para o quarto da casa em que Isabele morreu para guardar a arma do namorado enquanto a vítima estava no banheiro. Ela afirmou ter atendido a um pedido do pai e pego a maleta onde duas armas estavam. As armas estavam carregadas. A jovem concluiu dizendo que, ao sair do quarto, uma das armas caiu do chão e, quando ela foi tentar pegar, o objeto acabou disparando.

A polícia contesta essa versão. Segundo ela, os laudos mostram que a versão contada pela jovem é incompatível com o que aconteceu. Para as autoridades, a conduta da adolescente foi dolosa por que ela assumiu o risco de matar a vítima.