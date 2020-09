Novo vídeo mostra que homem que agrediu proprietária de loja não foi agredido antes

São Paulo - Um novo vídeo de uma câmera de segurança mostra um homem identificado como Rodrigo Ferronato momentos antes dele vandalizar uma sorveteria e agredir a proprietária da loja , em Campinas.

No vídeo, é possível ver Rodrigo se aproximando do balcão com sua máscara embaixo do nariz. A funcionária diz algo para ele e coloca os picolés que ele planejava levar dentro de um saco, sem entrega-los ao homem.



Depois de alguns instantes, ele liga para um número não identificado e começa a filmar a funcionária. Uma discussão se inicia e, depois de segundos, ele tenta dar um tapa na mão da moça. Os trechos que vêm depois já haviam sido divulgados. Confira o vídeo:



Novas imagens que provam que o cidadão de bem não foi agredido como alegou pic.twitter.com/wlU85ZHt37 — Alexandre (@p0mb4g1ra) September 16, 2020

Em entrevista ao site A Cidade On Campinas, Rodrigo disse ter sido agredido com socos e empurrões. Entretanto, tais agressões não aparecem nas filmagens divulgadas.