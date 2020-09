Moradores de Santa Catarina recebem misteriosas sementes vindas da China; entenda

São Paulo - Moradores de Santa Catarina acionaram a Companhia de Desenvolvimento Agrícola do estado após o aparecimento de sacos com sementes misteriosas em encomendas vindas da China na última semana.



A primeira denúncia do recebimento das sementes pelo correio foi publicada na terça-feira por um morador da cidade de Jaraguá do Sul. Com a repercussão do caso, pelo menos outros 30 moradores de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul acionaram a fiscalização afirmando terem recebido as sementes. Todas teriam sido enviadas junto a encomendas feitas pela internet.



A orientação inicial dada pela Cidasc é de que as sementes não sejam plantadas, já que podem estar contaminadas com pragas capazes de assolar plantações agrícolas da região. O material será periciado.



Há pouco mais de quatro meses, casos semelhantes foram registrados em países da Europa e nos Estados Unidos. Uma das hipóteses é de que as embalagens com sementes estejam sendo enviadas para fraudar o sistema de avaliação das compras dos sites.