Professora é presa por matar ex-aluno com quem teve caso

Uma mulher foi presa no povoado de Marreca, na Bacia do Jacuípe, no estado da Bahia, suspeita de matar um jovem de 22 anos. De acordo com as investigações, o aluno e a professora tiveram um relacionamento amoroso. As informações são do portal G1.



A prisão ocorreu na terça-feira (15), mas as informações foram divulgadas nesta quarta (16) pela Polícia Civil. O corpo do jovem Otacílio Júnior foi achado dentro de uma casa abandonada. Segundo investigação, o crime foi motivado por ameaças da vítima contra a autora.



As investigações apontam que a vítima ameaçou divulgar na internet o caso que teve com a professora. O corpo de Otacílio foi encontrado com um ferimento causado por arma branca.



A Polícia Civil informou que a professora passou por exames de lesões corporais e segue presa.