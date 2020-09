Jovem forja a própria prisão e tenta entrar em presídio com celulares escondidos em gesso

Tocantins - Um jovem de 18 anos foi surpreendido por agentes da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP), na madrugada desta sexta-feira, quando tentou entrar na unidade com seis celulares escondidos dentro do gesso que estava na perna direita. Segundo os agentes, ele teria forjado a própria prisão e ainda simulado uma fratura na perna para conseguir entrar com os aparelhos.

Os policiais estranharam o engessamento do suspeito, que havia sido preso pouco tempo antes por porte ilegal de arma de fogo. Durante o processo de recolhimento dos pertences do rapaz, os celulares foram encontrados.

Foi então que o jovem confessou aos agentes que estava entrando com os aparelhos para pagar uma dívida de drogas com uma facção criminosa.



Ele tinha como objetivo levar os celulares para o Pavilhão A da unidade. Ainda falou que forjou sua prisão, em parceria com um homem que tinha saído da CPP há pouco tempo.

Após a apreensão dos aparelhos, ele retornou para a Casa de Prisão Provisória de Palmas, onde continua preso.