Marca reverte 10% das vendas em aplicativo para ajudar garçons de todo o país

Rio - Uma iniciativa de uma cervejaria vai bancar a caixinha dos garçons e garçonetes impactados durante a pandemia de covid-19. E a partir desta sexta-feira, todos os produtos da Skol vendidos pelo aplicativo Zé Delivery terão 10% do valor revertido em gorjeta e repassado aos profissionais para contribuir durante o período de reabertura dos bares.Para participar é fácil. Os garçons e garçonetes, interessados em fazer parte do Clube da Gorjeta e moradores de cidades com o serviço do Zé Delivery, devem se cadastrar no Méliuz (www.meliuz.com.br), empresa que oferece cashback e concluir o processo no site http://www.skol.com.br/clubedagorjeta . Para que o repasse seja feito aos profissionais, os consumidores terão que enviar a nota fiscal, para o mesmo site, e identificar o garçom pelo e-mail. Desta forma, os 10% de gorjeta vão automaticamente para a conta do profissional cadastrado.Já os consumidores que não conhecerem um garçom e mesmo assim quiserem contribuir, também podem cadastrar a nota fiscal no site e o valor será dividido igualmente aos profissionais. Serão aceitas somente notas fiscais de compras realizadas via Zé Delivery, para solicitar, escreva NOTA FISCAL no campo observação, no ato da compra