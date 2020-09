Terremoto de magnitude 6,9 atinge o Atlântico, perto de Fernando de Noronha

Um terremoto de magnitude 6,9 na escala Richter foi registrado pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Nortes (UFRN) no oceano Atlântico, em território pertencente a Pernambuco.

O tremor ocorreu a aproximadamente 282 km dos arquipélagos de São Pedro e São Paulo, a 816 km de Fernando de Noronha. Apesar do susto, o Laboratório afirma que não há risco de tsunami na região.

"Dada a magnitude do evento é de se esperar que novas réplicas venham a ocorrer nas próximas horas, ou mesmo dias", comunicou a RSBR, que afirma que tsunamis costumam ocorrer em terremotos acima de 7,5 de magnitude.