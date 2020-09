Sem saber que estava ao vivo, pastor agride e xinga mulher em live

Rio - Um vídeo, com um trecho de uma transmissão ao vivo, mostra um pastor, que sem saber que já estava ao vivo, se levanta, dá um tapa em algo e xinga a mulher que o está auxiliando. Segundo publicações de notícias gospéis, o homem do vídeo é o pastor Edson Araújo, da igreja Deus é Amor, de São Paulo. Ainda de acordo com as publicações, a mulher seria a esposa dele, identificada como Debora.



A transmissão já havia começado ele se levantar irritado e dar um tapa na mulher que o auxiliava a arrumar o ângulo da câmera. O golpe faz o equipamento balançar.



"Que saco, mer**. Arruma as coisas direito, imbecil. Arruma o negócio direito", reclamou ele.

Logo após a agressão, o pastor volta a sentar e inicia a transmissão. "Aceitem a paz do senhor", começou ele.