Bolsonaro compartilha candidato à Prefeitura de SP após prometer ficar de fora das eleições

São Paulo - Após prometer ficar de fora do primeiro turno das eleições municipais em 2020 e negar que apoiaria candidatos, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou em rede social um vídeo de 17 minutos do deputado federal Celso Russomano (Republicanos), postulante à prefeitura de São Paulo pela terceira eleição seguida, retrucando um adversário político de ambos, Kim Kataguiri (DEM-SP), que criticou Bolsonaro depois de o governo ter cobrado explicações a redes varejistas e cooperativas sobre a alta do preço do arroz no Brasil.

Russomano publicou vídeo falando sobre o preço do arroz, com a intenção de defender Bolsonaro e se aproximar do presidente às vésperas de eleição, algo que o deputado federal também fez nesta semana ao ser oficializado como candidato do Republicanos em São Paulo.

Kim Kataguiri comparou Bolsonaro ao ex-presidente José Sarney, que adotou tabelamento de preços para conter efeitos da inflação, se usando dos "fiscais do Sarney" para monitorar supermercados e demais varejistas pelo Brasil. Bolsonaro, no entanto, voltou a rejeitar a possibilidade de controlar preços: "Nunca sequer pensamos em tabelar algo. Isso nunca deu certo", postou o presidente em seu Facebook.

No vídeo, Russomano defende Bolsonaro e critica a indústria de beneficiamento do arroz, que controlaria os preços, segundo o deputado. Ao compartilhar o vídeo, o presidente disse se tratar de "uma aula de humildade e conhecimento". O postulante à prefeitura da maior capital brasileira elogiou também o Ministério da Justiça por buscar entender a cadeia produtiva do arroz e conferir se há sobre preço.