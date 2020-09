Incêndio destrói cerca de 40 ônibus em pátio na zona leste de São Paulo

São Paulo - Um incêndio em um pátio na zona leste de São Paulo queimou cerca de 40 ônibus. O fogo foi controlado por 43 homens do Corpo de Bombeiros no fim da tarde deste sábado, 19. Ninguém se feriu.



O pátio fica na rua Professor Hasegawa com a rua José Bonifácio, em Itaquera, e pertence a uma empresa de transporte coletivo da capital. Mas, de acordo com a SPTrans, o local está desativado. Os veículos queimados, portanto, não estavam mais em circulação.