Mulher é presa suspeita de atear fogo na namorada após discussão por ciúmes

Goiás - Uma mulher de identidade não revelada foi presa na cidade de Planaltina, em Goiás, por suspeita de atear fogo no corpo da própria namorada e dar um nome falso no hospital para não ser reconhecida.

Segundo a polícia, a mulher teria jogado álcool na vítima e tocado fogo nela em seguida após uma discussão por ciúmes no mês de agosto. A vítima, que ainda está internada em um hospital de Brasília, precisou passar por uma série de procedimentos cirúrgicos para se recuperar das queimaduras graves.

O estado de saúde atual dela não foi divulgado. A namorada suspeita do crime chegou a fornecer um nome falso no hospital e disse que a vítima não tinha parentes. Dias depois do crime, quando o estado de saúde da mulher melhorou, ela contou a uma irmã o que aconteceu e a suspeita foi denunciada à polícia.

A mulher foi encontrada pela polícia e está à disposição da Justiça.