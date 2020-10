Caio e Pedro se divertem: bom humor para superar momento difícil Arquivo Pessoal

Por iG

O neurocirurgião Caio Nuto, que trabalha no Hospital do Mandaqui, na Zona Norte de São Paulo, viralizou e emocionou as redes sociais após postar fotos e vídeos com Pedro, paciente de 8 anos que retirou um tumor cerebral, raspando seu cabelo e desenhando uma 'cicatriz' em sua cabeça.



O médico prometeu ao menino que deixaria ele raspar seu cabelo após a cirurgia para retirada de um tumor benigno no cérebro caso Pedro precisasse ficar careca para realizar o procedimento. A cena foi registrada pelo próprio neurocirurgião que, com a devida autorização dos pais, registrou o momento. Confira:



Publicidade

A operação de Pedro foi realizada no último dia 9 de outubro e ele teve alta na quarta-feira (14), após internação e uma série de cirurgias desde setembro. Nos vídeos raspando o cabelo do médico, o menino aparece sorrindo e brincando com ele.



A publicação do neurocirurgião viralizou, recebendo uma série de comentários que parabenizam a atitude do profissional e celebram a vida da criança.



Após ter seu cabelo raspado , o médico dá a Pedro uma canetinha e pede que ele desenhe em sua cabeça o trajeto da cicatriz deixada pela cirurgia para retirada do tumor na cabeça do menino de 8 anos.



"Pedrão, vou ficar igual a você. Vai, pinta de novo. Caramba, Pedrão, você fez a cicatriz melhor que o neurocirurgião, mostra a tua", disse Caio. Pedro, então, respondeu, rindo: "Acho que nós dois está ferrado".



Nicolas, outro garoto que também estava no hospital, aproveitou a diversão e entrou na brincadeira, se divertindo ao raspar o cabelo do médico.