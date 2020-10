No mesmo período de 2019, entre abril e julho, o aumento foi de 30% de casais que pediram divórcio Reprodução internet

Brasil - O número de divórcios cresceu em comparação entre abril e julho deste ano. Segundo dados da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, gerenciada pelo Colégio Notarial do Brasil, houve um crescimento na procura e realização de escrituras públicas de divórcio, na ordem de 260%. No primeiro mês de isolamento provocado pela pandemia do coronavírus, em abril, foram quase 3 mil casamentos desfeitos no país. Porém, em julho, este número saltou para mais de 7,4 mil.

Comparado ao mesmo período no ano de 2019, o percentual de aumento foi de 30%. Já no Rio, também houve aumento entre abril e julho deste ano. Em abril, foram registrados 140, porém ao fim de julho o número subiu e 508 documentos de divórcio foram firmados.

"Quanto aos motivos, existem diversos. Contudo, é inegável o fato de que a necessidade do confinamento rigoroso contribuiu para o desgaste de muitas uniões. É importante frisar que o divórcio realizado em Cartório de Notas possui como pré-requisito para o ato o caráter consensual da decisão", explica José Renato Vilarnovo, presidente do Colégio Notarial da seção do Rio de Janeiro.