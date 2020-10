Presidente declarou que Flávio Dino não cedeu a ajuda da Polícia Militar à visita, o que foi negado pelo governador do Maranhão Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro participa nesta sexta-feira, 23, da cerimônia em homenagem ao Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB). No evento, que ocorre a partir das 10h30, será lançado oficialmente o caça F-39E Gripen. A aeronave foi vista nesta semana em voos de treino. A cerimônia será realizado na Ala 1 da Base Aérea de Brasília.

A agenda de Bolsonaro desta sexta-feira, 23, inclui ainda reunião de tarde com Pedro Cesar Nunes de Sousa, novo subchefe para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. A nomeação para a vaga foi divulgada ontem no Diário Oficial da União. Pedro Sousa assumiu o cargo que antes estava ocupado pelo ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, que acumulava a função.

O novo subchefe da SAJ era até ontem o chefe de gabinete de Bolsonaro, tendo acompanhado o presidente desde a época que era deputado. Com a mudança, o chefe da assessoria especial do presidente, o economista Célio Faria, assume agora a chefia de gabinete.

Maranhão



A previsão anterior era que o presidente viajasse hoje ao município de Balsas, no Maranhão, onde participaria de um evento evangélico. Para apoiadores ontem, Bolsonaro afirmou que o compromisso foi cancelado porque o governador do Estado, Flávio Dino (PCdoB), não cedeu a ajuda da Polícia Militar para fazer a sua segurança durante a visita.



Pelo Twitter, o governador negou que tenha recusado oferecer o efetivo militar para a segurança de Bolsonaro. "Não houve nenhuma negativa de segurança a ele. Gostaria que mostrassem o documento que provaria a fantasiosa versão", escreveu na quinta-feira. Dino anunciou ainda ter entrado com ação judicial no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o presidente.



"Considero ser muito grave o presidente da República MENTIR para acirrar ódios na Nação; Como vítima de uma agressão, tenho o DEVER de defender a mim e à minha equipe; Tenho honra a zelar", justificou o governador em publicação no Twitter nesta sexta.