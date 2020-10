Apresentação oficial da primeira aeronave multimissão F-39E Gripen Divulgação / Força Aérea Brasileira

Publicado 23/10/2020 13:42 | Atualizado 23/10/2020 14:00

Durante a celebração do Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira, o Comando da Aeronáutica apresentou oficialmente, nesta sexta-feira, a primeira aeronave multimissão F-39E Gripen, de origem sueca. Segundo a FAB, essa é uma unidade de testes equipada com instrumentos para a continuidade da campanha de ensaios, que teve início em agosto de 2019, na Suécia. A cerimônia ainda contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com o portal UOL, "o modelo é a primeira entrega dos 36 aviões que o Brasil encomendou da empresa sueca Saab em 2014, durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT)". Ainda segundo o UOL, o governo investiu R$ 24 bilhões, financiados em 25 anos.

O novo caça está sendo empregado nas atividades de desenvolvimento conjunto que estão sendo realizadas no parque industrial brasileiro, por cooperação entre a Saab e as empresas nacionais selecionadas como beneficiárias no programa de transferência de tecnologia (offset). A previsão de entrega à FAB das primeiras aeronaves operacionais é para o final de 2021.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, destacou a importância da apresentação oficial do novo caça e o início da campanha de ensaios no Brasil. “O desenvolvimento e a fabricação do smartfighter – caça inteligente - também vêm sendo acompanhados de perto pelos integrantes da Força e envolvem profissionais de diversas empresas brasileiras. Este 23 de outubro de 2020, portanto, é ainda mais especial, pois contamos com a apresentação oficial do primeiro F-39 Gripen a chegar ao Brasil”, ressaltou.





História

O Dia do Aviador e Dia da Força Aérea Brasileira, celebrado em 23 de outubro, rememora o primeiro voo do 14-Bis realizado por Alberto Santos-Dumont. O voo do aparelho mais pesado do que o ar ocorreu em 1906, no Campo de Bagatelle, em Paris. O 14-Bis percorreu 60 metros em sete segundos, voando a dois metros do solo perante a Comissão Oficial do Aeroclube da França (instituição de reconhecimento internacional autorizada a homologar descoberta aeronáutica marcante) e mais de mil espectadores.