Davi dos Santos (esq) e Samuel Sérgio (dir) Reprodução/Facebook

Por iG

Publicado 26/10/2020 18:15 | Atualizado 26/10/2020 18:27

São Paulo - No último domingo (25), um pastor e um fiel morreram afogados na represa Atibainha, em Nazaré Paulista (SP), após uma cerimônia de batismo.



O fiel Samuel Sérgio, de 38 anos, entrou na represa depois da celebração e foi arrastado pela correnteza. O pastor Davi dos Santos, de 40 anos, tentou socorrê-lo, mas não conseguiu.

As outras pessoas que estavam presentes no momento acionaram o Corpo de Bombeiros, mas as vítimas foram resgatadas sem vida.

O caso foi registrado na delegacia de Nazaré Paulista. A delegada Liliane Doretto afirmou que será aberto um inquérito.

"Vou fazer a investigação para saber se houve imprudência, negligência. Mas se o fiel estava brincando na água, então não há responsabilidade de ninguém. Uma fatalidade. E por se tratar de uma pessoa maior de idade, ninguém é responsável por manter a incolumidade física dele, a não ser ele próprio", informou Doretto.