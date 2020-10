Jornalista é encontrado vendado e com as mãos amarradas após sequestro Divulgação/Corpo de Bombeiros

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 13:22 | Atualizado 27/10/2020 15:52

Boa Vista - O jornalista Romano dos Anjos, de 40 anos, foi encontrado vendado e com as mãos amarradas após ser sequestrado. De acordo com a polícia, bandidos encapuzados e armados invadiram a casa do profissional de imprensa, por volta de 20h40 da última segunda-feira (26), no bairro Aeroporto, zona Oeste, e o levaram.

Romano foi achado pelos policiais na região do Bom Intento, zona Rural de Boa Vista, na manhã desta terça-feira (27). Ferido, ele foi levado ao pronto socorro do Hospital Geral de Roraima (HGR). A informação foi divulgada pelo Secretário de Segurança Pública, Edison Prola.

Publicidade

Na unidade de saúde, o jornalista contou aos médicos que foi agredido com pedaços de pau. Ele teve múltiplas fraturas em membros superiores e inferiores.

"Ele foi achado por um funcionário da Roraima Energia que estava fazendo uma medição em uma área rural, na segunda ponte do Bom Intento. Ele foi achado com os braço e pernas amarrados. Estava machucado, consciente, mas um pouco abalado", contou o o coronel Miramilton de Souza, subcomandante da Polícia Militar de Roraima.

Publicidade

A polícia também informou que Romano foi levado pelos bandidos em seu carro. O veículo foi achado à margem da BR-174, sentido Norte, antes da ponte do Rio Cauamé. Já seu celular, também levado pelos criminosos, foi encontrado em um terreno baldio e estava com as informações apagadas.

Romano dos Anjos é apresentador da TV Imperial, afiliada da Rede Record em Roraima. O apresentador é conhecido por comandar o programa Mete Bronca, com cobertura de casos policiais e denúncias de irregularidades. De acordo com a Segurança Pública de Roraima, a principal linha de investigação é de que o sequestro seria uma ação do crime organizado.

Publicidade

Em nota oficial divulgada na tarde desta terça-feira, 27, a Record lamentou o ocorrido: "Expressamos nossa profunda indignação com este ato de violência, que atenta diretamente contra o jornalismo e a liberdade de expressão. Repudiamos e nos preocupamos com atentados como esse".



"Esperamos que o caso seja devidamente apurado e que a polícia identifique os responsáveis pelo crime o mais brevemente possível", continua o comunicado.