Publicado 28/10/2020 11:02 | Atualizado 28/10/2020 11:04

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (28), por unanimidade, o encaminhamento do caso da deputada Flordelis (PSD-RJ) ao Conselho de Ética. O relatório é do corregedor da Câmara, Paulo Bengtson (PTB-BA). A reunião aconteceu na casa oficial da presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e estava marcada para a última terça-feira, mas foi adiada . As informações são do portal “G1”.