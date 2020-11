Dados atualizados do coronavírus nesta quinta-feira, dia 05 Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/11/2020 20:21 | Atualizado 05/11/2020 20:30

Rio - O número de mortos por coronavírus no Brasil chega a 161.736 nesta quinta-feira (5). De acordo com dados do Ministério da Saúde, 630 pessoas perderam a vida por conta da doença nas últimas 24 horas.

Já o número de casos confirmados aumentou 22.294 em 24 horas, totalizando 5.612.319.

Publicidade

Os dados dos casos em acompanhamento, o número de recuperados e os casos em investigação não foram atualizados e as últimas informações são de quarta-feira (4). Segundo o órgão, a atualização desses quesitos ficou prejudicada após o Ministério verificar a existência de vírus em alguns computadores da instituição.

Nesta quinta (5), o Ministério barrou acesso às redes e aos sistemas de telefone para evitar a propagação do vírus entre os computadores da pasta . Até o momento, não há indícios de que o vírus seja uma tentativa de invasão, pois não houve danos à integridade dos dados.

Publicidade

Ainda de acordo com o órgão, as informações não sofreram qualquer prejuízo e serão atualizadas em breve.