Por O Dia

Publicado 05/11/2020 20:55 | Atualizado 05/11/2020 20:55

Amigos e famosos lamentaram a morte do baiano Jotinha, 52, nesta quinta-feira (05). O humorista morreu após complicações por causa da Covid-19 , em um hospital particular da cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.A informação foi confirmada pelo secretário estadual da saúde, Fábio Vilas-Boas. "É com muito pesar que recebi a notícia do falecimento do nosso Jotinha de falência de múltiplos órgãos, ocorrida há pouco, em consequência da Covid-19. Meus sentimentos à família enlutada e a todos que o admiravam", escreveu.O humorista Tirullipa, que havia feito campanha para que o amigo fosse transferido para um hospital público, postou uma série de stories abalado com a notícia e pedindo que as pessoas levem a doença a sério. Ele também homenageou Jotinha com um vídeo no Instagram. "É assim que eu quero que o povo lembre de você, meu “filho”, amigo e irmão. Sorrindo e se divertindo das suas resenhas, que sempre encheu nossas vidas de alegrias! Vá em paz meu eterno Jotinha. Pelo amor de Deus, senhor, eu clamo por saúde", postou o filho de Tiririca.