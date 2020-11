Marina Harkot, de 28 anos, foi vítima de um atropelamento no último domingo Reprodução

Por O Dia

São Paulo - Na madrugada desta terça-feira, a Polícia Civil encontrou o veículo que atropelou e matou a ciclista Marina Harkot , no último domingo. Apesar do acidente ter acontecido na Zona Oeste da capital paulista, o carro foi encontrado no centro de São Paulo e levado para a delegacia. As informações são do Portal G1.

O placa do veículo é de Inconfidentes, município de Minas Gerais, assim como o atual proprietário, que já foi identificado. O homem que consta como dono do veículo, de acordo com os documentos, alegou que vendeu o carro em 2017, informação já confirmada pelas investigações. A polícia espera que o motorista responsável se apresente nesta semana, mas não poderá prendê-lo por conta da lei determinada pelo Código Eleitoral, que proíbe a prisão de eleitores cinco dias antes do domingo de eleição

Publicidade

Nesta segunda-feira, os ativistas e amigos de Marina fizeram uma homenagem a ela e escreveram frases nas avenidas Paulo VI, onde a vítima foi atropelada. Eles também fizeram protestos pela cidade no domingo, dia do acidente, pedindo justiça pela morte da jovem e mais segurança no trânsito