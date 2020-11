Coronavírus - Movimento na Avenida Paulista Jorge Araujo/FotosPublicas

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 15:44 | Atualizado 08/11/2020 16:42

Rio - Uma ciclista de 28 anos morreu na madrugada deste domingo (8) após ter sido atropelada por um carro na Avenida Paulo VI, na Zona Oeste de São Paulo. De acordo a polícia, o motorista fugiu sem prestar socorro.



De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Mariana Kohler Harkot, pedalava pela via por volta da meia-noite quando foi atropelada por um Tucson da cor prata.



O caso foi visto por uma policial militar que estava de folga, e andava pelo local. Ela anotou a placa do veículo e acionou o socorro.



A vítima chegou a ser atendida por uma equipe do SAMU, mas morreu no local. O caso foi registrado no 14° Distrito Policial, em Pinheiros.



De acordo com amigos da vítima, Mariana era cicloativista e pesquisadora de mobilidade urbana. Ela atuou no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito e foi coordenadora da Ciclocidade (Associação de Ciclistas Urbanos de São Paulo).