Por IG - Último Segundo

Salvador - Um candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL), de 50 anos, foi morto com oito tiros na noite de sexta-feira (13), na frente da casa dele, em Correntina, região oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, José Cláudio Castro de Souza foi alvo de uma perseguição por homens armados. A polícia investiga a motivação para o assassinato e até o momento, ninguém foi preso.



À frente do caso, o delegado Elyvisson Rodrigo, explicou que testemunhas contaram que o candidato estava sentado na calçada, quando duas pessoas chegaram em uma moto e dispararam tiros contra ele.



Após os disparos, José Cláudio correu e tentou entrar em sua casa, mas foi perseguido pela dupla e baleado. A principal linha de investigação é que o crime pode ter sido mandado.



A única possibilidade descartada pelo delegado, até a publicação desta reportagem, foi a de latrocínio, já que a carteira de José Cláudio foi encontrada com R$ 730 reais e nada da casa dele foi roubado.



Um policial que mora ao lado da casa do candidato ouviu os disparos e chegou a trocar tiros com os suspeitos. A polícia não tem detalhes sobre outros feridos na ação.



O delegado informou que o candidato trabalhava com venda e revenda de veículos. O Partido Liberal ainda não se pronunciou sobre a morte de José Cláudio.