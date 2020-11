Cachorro conhecido como Manchinha foi agredido e morto por segurança do Carrefour Reprodução Redes Sociais

Rio - Na noite desta quinta-feira, um homem negro foi espancado até a morte por um segurança do Carrefour e um PM , em uma unidade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Desde que os vídeos da agressão foram publicados, o caso está gerando revolta - não apenas pela brutalidade da força usada contra um negro em plena véspera de Dia da Consciência Negra, mas também por não ter sido a primeira vez em que um episódio deste tipo foi visto no Carrefour.

Relembre os outros casos:

Corpo escondido

Em agosto deste ano, um homem de 53 anos morreu enquanto trabalhava em uma loja da rede em Recife . Para não impactar as vendas, os funcionários da loja cobriram seu corpo com guarda-sóis e tapumes e só o retiraram quando o movimento da loja diminuiu, mantendo as vendas como se nada tivesse acontecido.

Outro caso de racismo

Um caso ocorrido em outubro de 2018 - mas que só veio à tona com imagens de segurança divulgadas em março de 2019 - também chamou a atenção pelo uso desproporcional de força direcionado a um negro - e que também era deficiente físico.

Luís Carlos Gomes abriu uma latinha de cerveja dentro de uma unidade da rede em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e, ao ser questionado por funcionários da loja, disse que pagaria pelo produto. Em seguida, o homem, negro e deficiente físico, foi perseguido por um gerente da loja e por um segurança, encurralado e agredido dentro do banheiro da unidade.

Cachorro morto

No final de 2018, um segurança de uma unidade em Osasco agrediu e matou um cachorro com uma barra de ferro. Na ocasião, nenhum funcionário da loja socorreu o animal, que foi levado a uma clínica veterinária por uma pessoa que estava passando, e não sobreviveu. Manchinha, como era conhecido, era dócil e e abandonado e circulava pelo estacionamento do supermercado.

Posição do Carrefour

Em todos os casos, o Carrefour emitiu notas lamentando o ocorrido, afirmando que realizou medidas pontuais, como desligar funcionários envolvidos, e se colocando à disposição para ajudar nas investigações.