Manifestante depreda Carrefour em SP AFP

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 19:21 | Atualizado 20/11/2020 21:29

São Paulo - Cerca de 30 pessoas depredaram a loja do Carrefour da Rua Pamplona, em São Paulo. O protesto, que se iniciou na Avenida Paulista, vinha sem nenhuma ocorrência até o ocorrido. A manifestação pede por Justiça para João Alberto, que foi espancado e asfixiado por um PM e um segurança em uma unidade do mercado em Porto Alegre.

Cerca de 500 pessoas participavam do ato quando alguns integrantes começaram a arremessar pedras na fachada do supermercado, além disso alguns manifestantes também atearam fogo dentro da loja. De acordo com a CNN Brasil, clientes ficaram apavorados, mas não há registro de feridos.

Publicidade

A Polícia Militar, que acompanhava o protesto, tentou conter os manifestantes e fez um cordão de isolamento no local.

Publicidade

Vídeos:

Fogo no Carrefour da Pamplona, região do Jardins em São Paulo, em ato contra o racismo e pelo #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/E16Rx9nnT1 — Alma Preta (@Alma_Preta) November 20, 2020

Publicidade

O Carrefour da Pamplona, em São Paulo, ficou assim. Seguranças estão expulsando jornalistas do local após a marcha chegar ao mercado. #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/FtdsqYxT0i — Democratize (@agdemocratize) November 20, 2020 Manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, em São Paulo. João Freitas foi espancado e assassinado por dois seguranças na noite de ontem (19), véspera do Dia da Consciência Negra.#VidasNegrasImportam #CarrefourAssassino pic.twitter.com/J9x4QTRPRM — Farol News Oficial (@FarolNewsOf) November 20, 2020