Frase 'Vidas Pretas Importam' é pintada na Avenida Paulista Reprodução/Globo News

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 08:54 | Atualizado 21/11/2020 08:58



A frase "Vidas Negras Importam” foi pintada na madrugada deste sábado no chão da Avenida Paulista, principal corredor da cidade de São Paulo. O ato em frente ao Masp, que terminou por volta das 5h da manhã, foi realizado pelo Coletivo Arte e motivado pelo assassinato de João Alberto Silveira Freitas, espancado e morto por seguranças do supermercado Carrefour, em Porto Alegre

Além da coordenação do coletivo, que reúne artistas de vários segmentos, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) auxiliou o trabalho, fechando três faixas da avenida no sentido da Rua da Consolação para que as pessoas pudessem trabalhar durante a madrugada.