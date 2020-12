Por IG - Último Segundo

Publicado 08/12/2020 09:18

As universidades públicas e privadas do Brasil vão voltar às aulas presenciais no dia 1º de março do ano que vem. A informação foi dada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, em entrevista à CNN Brasil.



Uma portaria foi publicada nessa segunda-feira (7) em edição extra do Diário Oficial da União. Anteriormente, o próprio ministério já havia determinado que as aulas retornariam em janeiro também por meio de outra portaria. Apesar da mudança, a portaria anterior não será revogada pelo texto atual.

Segundo o ministro, a pasta tomou a decisão de promover um "pequeno ajuste" nas orientações para a volta das aulas após conversar com os reitores na semana passada.

As universidades poderão adiar a retomada em dois cenários. O primeiro é caso haja determinação de "lockdown" por autoridades locais. Já o segundo é se os reitores avaliarem que há avanço no número de casos a ponto de colocar em risco a segurança de estudantes e professores.

Vai caber a cada um dos reitores definir qual será seu plano de retomada, com a definição sobre quais cursos irão reiniciar aulas presenciais primeiro e em quais campi haverá aulas. Eles também deverão planejar como será feito o rodízio de salas e a escala de professores.