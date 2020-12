Presidente Jair Bolsonaro indicou o advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch para concorrer ao cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos Marcos Corrêa/PR

Por ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Ministério das Relações Exteriores a indicação do advogado Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch para concorrer ao cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

De acordo com informações de seu currículo Lattes, ele é sócio do escritório Mudrovitsch Advogados e professor do Instituto de Direito Público (IDP).

Publicidade

É doutor em Direito Constitucional pelo Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo (USP), mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB), onde também se graduou em direito.